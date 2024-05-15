المدية: اتخاذ هذا القرار حتى لا تتكرر" مأساة الصابلات"

سارع رئيس المجلس الشعبي لبلدية ثلاثة الدوائر، جنوب شرقي المدية، إلى إصدار قرار يقضي بمنع السباحة في مياه سد خنق ملوسة والبرك والمائية، وطالب "المير" في بيان منشور على الصفحة الرسمية كل المواطنين وأولياء التلاميذ خاصة تحمل مسؤلياتهم في حالة ما إذا تم خرق محتوي القرار.

وقد تزامن إصدار قرار المنع المؤرخ في 12 ماي الجاري مع تداول إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يصور مجموعة من الأطفال يسبحون في مياه السد ومع المأساة التي حدثت بمنتزه صابلات وغرق خمسة تلاميذ من بلدية عين بوسيف المجاورة لها.

وقد بادرت البلدية اليوم بمشاركة مختلف المصالح إلى تنظيم حملة تحسيسية في إطار برنامج الوقاية من أخطار السباحة في السدود.