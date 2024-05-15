القمة العربية .. عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، غدا الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة، في الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أنه بعد أداء مهمته بسلطنة عمان "كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى جلالة السلطان هيثم بن طارق، عاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين الشقيقة، للمشاركة بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وقد حظي الوزير لدى وصوله لمطار المنامة - حسب البيان - باستقبال خاص من قبل المراسم الملكية البحرينية.

ويتنظر أن تتمحور أشغال القمة العربية بالمنامة "حول أهم القضايا والمسائل التي تعني الأمن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي هذا الإطار، سيلقي عطاف كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجهة لأشغال القمة، يضيف ذات المصدر.