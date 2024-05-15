ورقلة: استنفار بعد نشوب حريق مهول بعين البيضاء

تسببت الرياح القوية التي تعرفها لحد الساعة ولاية ورقلة، خصوصا بعض ولايات الجنوب، في انتشار حريق نشب ظهر اليوم بغابات النخيل ببلدية عين البيضاء، مما استدعى تدخل الجيش الوطني الشعبي للمساهمة في إخماد النيران.

لا تزال جهود الإطفاء متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر، حيث تم استنفار وحدات التدخل التابعة للحماية المدنية، كما انخرط مئات المواطنين من مناطق متفرقة من ولاية ورقلة، عمليات الإطفاء لمنع امتداد النيران التي اقتربت كثيرا من أحياء سكنية مثل الشط وعجاجة.

وشكلت سرعة الرياح التي تجتاح ورقلة في هذه الأثناء، عاملا مساعدا في انتشار الحريق الذي خلف إتلاف المئات من أشجار النخيل والغابات، وقد استدعى الوضع المتأزم تدخل مصالح الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الرابعة بورقلة للمساهمة في إخماد النيران.