Tentative d’assassinat du Premier Ministre Slovaque

Le Premier ministre slovaque Robert Fico se trouve dans un état critique après avoir été blessé par balle, ce mercredi, à la sortie d'une réunion gouvernementale, a annoncé le gouvernement, qui parle de tentative d'assassinat, a indiqué France Presse dans un communiqué.

Robert Fico, connu pour son orientation populiste et sa proximité avec le Kremlin, a été victime d'une tentative d'assassinat. Ce dernier occupe son poste depuis l'année dernière.

"Aujourd'hui, après une réunion du gouvernement à Handlová, le premier ministre de la République Slovaque Robert Fico a été la cible d’une tentative d'assassinat".

"Il est actuellement transporté par hélicoptère vers Banská Bystrica et son état est critique". L'attaque a été décrite comme une "tentative d'assassinat", lit-on dans un communiqué du gouvernement Slovaque rendu public sur les réseaux sociaux.

Selon la directrice de l'hôpital de Handlová, Marta Ekhartová, "Robert Fico a été transporté à notre hôpital, où il a reçu des soins dans notre unité de chirurgie vasculaire".

"Le Premier ministre a ensuite été transféré de l'hôpital et est en route pour Bratislava», poursuit-elle.

Le journal "Denník N" dont le correspondant a vu le Premier ministre transféré vers un véhicule par des agents de sécurité a rapporté que la police a arrêté le suspect armé qui aurait tiré sur le Premier ministre.

"Je suis choquée. Je souhaite à Robert Fico beaucoup de force dans ce moment critique pour se remettre de cette attaque", "brutale et irresponsable", a affirmé la présidente slovaque Zuzana Caputova dans un communiqué.

Pour sa part, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déploré "l'attaque ignoble" contre le Premier ministre slovaque.

Robert Fico a déjà occupé le poste de Premier ministre de la Slovaquie à plusieurs reprises avant son mandat actuel, de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018.

Depuis qu'il a repris ses fonctions en octobre dernier, Fico a fait une série de déclarations qui ont tendu les relations entre la Slovaquie et son voisin, l'Ukraine.