Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé mercredi une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de projets de textes juridiques et la présentation d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 15 mai 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen du projet de décret exécutif fixant le cadre organisationnel et de coordination des travaux relatifs à la prévention des incendies de forêts, en application des dispositions de la loi n 23-12 relative aux forêts et aux richesses forestières, de décembre 2023.

Par ailleurs, et en exécution de l'engagement de Monsieur le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la préservation de la mémoire nationale et au renforcement de l'attachement des membres de la communauté nationale établie à l'étranger avec leur patrie, le Gouvernement a entendu une communication sur les différents acquis et projets réalisés dans le cadre des efforts visant à préserver et à promouvoir la mémoire nationale, notamment auprès des membres de la communauté nationale à l'étranger.

Le Gouvernement a également entendu une communication portant sur le projet de liaison du réseau interconnecté Nord aux réseaux du Sud, portant sur un certain nombre de projets structurants visant le renforcement de l'accompagnement des investissements stratégiques décidés par Monsieur le Président de la République pour l'appui au développement dans les régions du Sud du pays, ainsi que la possibilité de leur intégration économique dans leur environnement régional.

Aussi, et afin de promouvoir l'industrie cinématographique, le Gouvernement a entendu une communication sur les progrès réalisés en matière de création de l'Institut National Supérieur du Cinéma, décidée par Monsieur le Président de la République, visant à assurer une formation de haute qualité dans le domaine des sciences et des arts du cinéma.

Enfin, et dans le cadre du suivi du processus de numérisation en cours, le Gouvernement a examiné le rapport d'étape relatif à la numérisation du secteur du Commerce et de la Promotion des Exportations, notamment dans ses aspects relatifs au renforcement des outils de régulation et d'organisation du marché national et la promotion de la transparence dans le domaine du Commerce Extérieur, ainsi que l'accompagnement des opérateurs activant dans le domaine de l'exportation''.