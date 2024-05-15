رسميا .. نهاية مغامرة بونجاح مع السد

تأكد، اليوم الأربعاء، رسميا، مغادرة الدولي الجزائري بغداد بونجاح لنادي السد القطري بعد 9 مواسم كاملة قضاها مع "الزعيم".

ونشر النادي القطري رسالة وداع على حسابه في منصة "اكس" جاء فيها: "إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الأسطورة إلى بغداد ... في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبه، أحبك كل من كان من حولك وعشقوك من هم فالمدرجات. شكرا لكل لحظة جميله شاركت في صنعها وجمعتنا شكراً لكل ابتسامة أتت .. أنت سببها، ستبقى جزء مهما من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشره ذكرى".

والتحق ابن ولاية وهران بـ"عيال الذيب" سنة 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي، حيث نصب نفسه ضمن أساطير السد بعدما قاده للتتويج بعدة ألقاب (3 دوري، 3 كأس قطر، 3 كأس الأمير)، كما سجل "السفاح" 150 هدفا ما جعله يتربع على عرش الهداف التاريخي للنادي.

ولم تتضح بعد الوجهة المقبلة لصاحب الـ32 عاما ولو أن تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام أندية في الدوري السعودي بخدمات مهاجم "الخضر".