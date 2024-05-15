الحرائق تتلف محاصيل زراعية في أربع ولايات

كشفت مصالح الحالة المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد مست حرائق المحاصيل الزراعية ولاية ورقلة، على مستوى حريق نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة، وكذل حريق نخيل محيط افري بلدية ورقلة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة، إضافة إلى حريق نخيل محيط بالة بلدية ورقلة، ولا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وأضاف البيان أن ولاية المنيعة، أيضا تعرضت محاصيل زراعية غدعلى مستواها للاتلاف بفعل الحرائق، ومن ذلك حريق نخيل حي بوخشبة بلدية المنيعة، حيث تم اخماد الحريق نهائيا، وولاية تيميمون، حيث حريق شعير اصلاحات قصر تالة بلدية اوقروت، وقد تم اخماد الحريق نهائيا، وأخيرا ولاية المسيلة، على مستوى أشجار مثمرة واد الهامل بلدية الهامل، وقد تم، حسب البيان اخماد الحريق نهائيا.