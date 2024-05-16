منح دراسية مجانية للجزائريين في هذه الدولة العربية

سيتمكن الطلبة الجزائريين الراغبين في الدراسة في الخارج من الحصول على منح دراسية مجانية طويلة المدى في مختلف التخصصات.

جاء في بيان للسفارة السعودية بالجزائر "انطلاقا من العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل المجالات ومنها المجال العلمي فان وزارة التعليم بالمملكة تتيح منح دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى في مختلف التخصصات بالجامعات السعودية شاملة لجميع المراحل ( الباكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراه ) تحت عنوان “ادرس في السعودية ” وذلك من خلال الموقع الالكتروني : https://studyinsaudi.moe.gov.sa الموضح به المزايا والشروط، كما تفيد السفارة بأن التقديم متاح حتى تاريخ 28 جويلية المقبل."