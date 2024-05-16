تعليمات صارمة بخصوص عملية التوزيع الكبرى للسكنات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس، بمقر الوزارة إجتماعاً تقنياً حضرهُ كل من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام لوكالة "عدل" وكذا المدراء الجهويين لكل من عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، عنابة، ورقلة وذلك لمواصلة لسلسلة التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع الكبرى للسكنات المرتقبة بتاريخ 05 جويلية 2024،

وأوضح بيان للوزارة ، أن الهدف من هذا الإجتماع هو تسليط الضوء على المشاريع المرتقب توزيعها بالولايات التابعة للمديريات الجهوية المذكورة وهي : غليزان، سيدي بلعباس، أدرار، مستغانم، الشلف، وهران، عنابة سكيكدة، تبسة، قالمة، قسنطينة، ميلة بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل، ورقلة غرداية.

وعاين الوزير عبر فيديوهات تم تصويرها تعكس نسبة الإنجاز التي بلغت بها المشاريع عبر هذه الولايات، فيما تم إسداء تعليمات صارمة تقضي بضرورة الإنتهاء في اقرب الآجال من كل هذ المشاريع المزمع توزيعها في 05 جويلية القادم.

م..ه