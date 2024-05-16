استرجاع مبلغ هام من السوق الموازية بفضل هذه العملية

كشف رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة "كوسوب"، يوسف بوزنادة، أنّ عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري في معاملات البورصة مكنّ من استرجاع 28.7 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازية، مشيرا إلى أنّ هذا يمثل قرابة ربع المبلغ الإجمالي للعملية.

وأوضح المتحدث، اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المبلغ لم يكن متداولا على مستوى القنوات البنكية، بحكم أنها سددت نقدا، وهو ما يجعل هذه العملية تساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالشمول المالي، من خلال فتح هذه الحسابات الجديدة، مؤكدا على الدور "الهام" للأداة التي تمثلها البورصة لامتصاص الأموال المتواجدة خارج الدائرة المصرفية.

وأشار يوسف بوزنادة إلى أنّ هذا المبلغ يعادل حوالي 26 بالمائة من مبلغ 112.5 مليار دج الذي تم جمعه عبر 11690 حساب بنكي خلال عملية فتح اكتتابات رأسمال لشراء اسهم القرض الشعبي الوطني التي انتهت في 14 مارس الماضي.

ويجدر التذكير بانّ أن الأسهم المطروحة من قبل القرض الشعبي الجزائري خلال فترة الممتدة من 30 جانفي إلى 14 مارس الماضي، أدرجت رسميا في 26 مارس الماضي في معاملات البورصة الجزائر، ومكنت هذه العملية من بيع حوالي 49 مليون (48.958.634) سهم تمثل أزيد من 112.5 مليار دج بسعر 2300 دج للسهم أي 24.48 بالمائة من رأسمال البنك.