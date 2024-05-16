عرقاب في إيطاليا للمشاركة في منتدى دولي

بدعوة من مؤسسة "البيت الأوروبي- أمبروسيتي" برئاسة فاليريو دي مولي، يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب مرفوقا بوفد متكون من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز وإطارات من الوزارة، في أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط".

تنعقد الطبعة الحالية من المنتدى الدولي تحت رعاية الحكومة الإيطالية، في الفترة 17 و18 ماي 2024 بمدينة سورينتو، وستشهد مشاركة ـ حسب ما جاء في بيان وزارة الطاقة والمناجم ـ العديد من الوزراء على غرار وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، رافائيل فيتو، ووزير البحر والحماية المدنية، نيلو موزوميتشي، بالإضافة الى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين ومفكرين وخاصة من منطقة المتوسط.

ويهدف هذا المنتدى إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط، كما يهدف أيضًا إلى بناء منصة بين القطاعين العام والخاص - على المستويين الوطني والدولي - تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة Think Thank.

كما ستركز أعمال الطبعة الثالثة للمنتدى حول الوضع الجيوسياسي الحالي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع الأمن الغذائي، وكذا الرؤية الجديدة للطاقة في الجنوب وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا.