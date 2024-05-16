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مجتمع

أمطار غزيرة تجتاح 17 ولاية

16 ماي 2024 ()

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توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أمطارا غزيرة، شمال الصحراء وشرق البلاد، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أن أمطارأ غزيرة تصل مابين 20 و30 ملم محليا، على ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية، تيميمون، المنيعة وورقلة، وذلك ابتداء من الثانية زوالا الى غاية 23:00 ليلا من يوم غد الجمعة.

فيما ستشهد ولايات: المسيلة، أولاد جلال، المغيير، تقرت، الوادي، بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق اهراس، أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من السادسة من مساء يوم غد الجمعة، الى غاية السادسة صباح يوم السبت المقبل.

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