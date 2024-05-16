أمطار غزيرة ورياح قوية على 25 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، أمطارا غزيرة، على شمال وجنوب وشرق البلاد، ابتداء من اليوم الجمعة.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 20 و30 ملم محليا، ستمس ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية، تيميمون، المنيعة، ورقلة، بالإضافة إلى بني عباس، عين صالح، تمنراست وعين قزام، وذلك ابتداء من الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

فيما ستشهد ولايات: المسيلة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، الطارف وسوق اهراس، أمطارا غزيرة تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم ، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

من جهة أخرى، نبهت المصالح ذاتها، إلى أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير كثيف للرمال، تجتاح ولايات: تندوف، أدرار، بشار، تميمون، المنيعة، غرداية، الأغواط، البيض، الجلفة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي، وذلك ابتداء من منتصف النهار، إلى غاية منتصف الليل.