هل فترة الخدمة الوطنية تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر؟

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الخميس، أن فترة الخدمة الوطنية، تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد.

وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من اعضاء الحكومة، وفي رده على سؤال النائب أحمد لخضر جوادة حول تطبيق القانون 14- 06 المؤرخ في 09 أوت 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية لاسيما المادة 70 منه، أكد الوزير أن فترة الخدمة الوطنية، تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد المحددة بـ (60) سنة على الأقل، تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.

وأضاف بن طالب، أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت من سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه، بصفة صريحة، الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية، وهم المستخدمون الذين تمت إحالتهم على التقاعد في السن القانونية أي سن (60) سنة ولم يتموا فترة عمل فعلي تسمح لهم بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.