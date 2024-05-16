ارتقاء 147 صحفيا..الصهاينة يتعمدون باستهداف الصحفيين بغزة

منذ بدء العدوان الصهيوني الهمجي والدامي والمدمر على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتقى 147 صحفيا فلسطينيا في قطاع غزة جراء الاستهداف المتعمد للصحفيين.

واليوم الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 147 منذ بدء الحرب بعد استشهاد 4 صحفيين بينهم صحفية، وقال إنهم ارتقوا في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وذكر المكتب أن الصحفيين هم هائل النجار، مونتير في شبكة الأقصى الإعلامية، ومحمود جحجوح، مصور صحفي في موقع فلسطين بوست، ومعتز مصطفى الغفري، مصور صحفي في موقع أرض كنعان والمؤسسة الفلسطينية للإعلام، وآمنة محمود حميد، مقدمة برامج ومحررة صحفية في عدد من وسائل الإعلام"

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للطواقم الصحفية في قطاع غزة.

وخلال حربها على قطاع غزة، دمرت قوات الاحتلال، العشرات من مقار المؤسسات الإعلامية ومنازل الصحفيين مما أدى إلى استشهاد عدد منهم ومن عائلاتهم.

وسجل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أعلى مؤشرات انتهاك حرية الصحافة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الهمجي حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.