وزارة الصناعة تفند..

أصدرت وزارة الصناعة بيانا بخصوص المعلومات المغلوطة المتداولة بخصوص الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران

وفي بيان توضيحي لوزارة الصناعة، قالت إن هناك معلومات مغلوطة متداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي مفادها الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران بسبب سرقة 132 محرك فيات وقد ارتبطت صورة علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بهذه الشائعة.

ونفت الوزارة، بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتؤكد استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع فيات بوهران بشكل طبيعي.

ودعت وزارة الصناعة، الجميع إلى ضرورة تحرير المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات الكاذبة.