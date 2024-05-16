ديشان يتجاهل مايكل أوليس

تجاهل ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدم ضمه لقائمة الديوك المشاركة في يورو 2024.

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي غياب اسم مايكل أوليس، نجم كريستال بالاس، المتألق مع الفريق بآخر موسمين.

من جانبها، ذكرت قناة "تي إن تي سبورتس" أن عدم استدعاء أوليس لقائمة وصيف بطل العالم، تمنحه فرصة اللعب لمنتخب وطني آخر خلال السنوات المقبلة.

ويملك صاحب الـ22 عاما وفرة من الخيارات لتمثيل أحد المنتخبات الوطنية، متمثلة في الجزائر إنجلترا، نيجيريا، بخلاف فرنسا.

ويعد اللاعب الشاب من مواليد إنجلترا لأب نيجيري وأم جزائرية فرنسية، وهو ما جعله مؤهلا للعب لأحد البلدان الأربعة.

وسبق لأوليس تمثيل فرنسا في فئات الناشئين والشباب، إذ لعب لمنتخبي تحت 18 و21 سنة.