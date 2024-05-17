أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وسط مؤشرات بزيادة الطلب. ويتجه خام برنت القياسي إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بفضل مؤشرات على تحسن الطلب العالمي، وسط مؤشرات اقتصادية أقوى من المستهلكيْن الرئيسيْن "الصين والولايات المتحدة".

وأظهرت بيانات تباطؤ المؤشر السنوي لأسعار المستهلك الأمريكي إلى 3.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 3.5% في الشهر السابق له؛ ما يعزز الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة؛ وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 1%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات بزيادة الطلب وتراجع التضخم في أمريكا.

وبحلول الساعة 06:21 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.59%، لتصل إلى 83.76 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جوان2024، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 79.57 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.