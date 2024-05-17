فرنسا تعلن عن خروج مناطق من كاليدونيا الجديدة عن سيطرتها

أعلن لويس لو فرانك، المفوض السامي الفرنسي في كاليدونيا الجديدة، عن عمليات انتشار أمني جديدة في الجزيرة التي شهدت أعمال شغب دامية، حيث سيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة.

وكانت أعمال شغب عنيفة قد اندلعت في الجزيرة بسبب مشروع قانون اعتمده البرلمان الفرنسي في باريس، يوم الثلاثاء، يسمح للفرنسيين من غير كاليدونيا الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات الإقليمية، وهي خطوة يقول بعض الزعماء المحليين إنها ستضعف أصوات الكاناك الأصليين.

وقال لو فرانك، للصحفيين في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "ستصل التعزيزات للسيطرة على المناطق التي أفلتت منا في الأيام الأخيرة، حيث لم تعد السيطرة مضمونة". وأضاف: "إن أحد المشتبه بهم في جريمة قتل سلم نفسه للسلطات".

وأشار إلى أنه بعد أعمال الشغب التي بدأت يوم الإثنين، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال المئات، كانت ليلة الخميس هادئة نسبيا. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا.

وتابع لو فرانك: إن "عدة مئات" من مثيري الشغب ما زالوا في مناطق كاميري ومونترافيل وفالي دو تير، حيث لا يزال الوضع صعبًا للغاية. وتصاعدت المعارضة للخطة الفرنسية لفرض قواعد تصويت جديدة إلى أعمال عنف مميتة في الأرخبيل الواقع بين أستراليا وفيجي، وهو أحد الأقاليم العديدة حول العالم التي لا تزال جزءًا من فرنسا.

وفي مناطق الطبقة العاملة في نوميا، والتي تضم عددًا كبيرًا من سكان الكاناك الأصليين، أُحرقت المباني وبقيت المركبات المحطمة في منتصف الطريق. وبلغ العدد الرسمي للقتلى خمسة، كما قتل اثنان من ضباط الشرطة. و

الضحايا الثلاثة الآخرون هم من الكاناك، وقد أدت صور الجثث المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى زيادة غضب شباب الكاناك.