حرائق ورقلة: تشكيل لجنة ولائية لإحصاء الخسائر

تم تشكيل لجنة ولائية لإحصاء الخسائر المادية الناجمة عن الحرائق التي اندلعت بعدد من واحات النخيل ببلديتي الرويسات وعين البيضاء بولاية ورقلة، حسبما أفادت أمس الخميس مصالح الحماية المدنية.

وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن قطاعات الحماية المدنية والفلاحة والغابات والري والسكن والأشغال العمومية وغيرها من المصالح والهيئات الإدارية الأخرى، مثلما صرح لـ "وأج" المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية النقيب محي الدين ميموني

. وتواصل فرق التدخل للحماية المدنية مدعومة بأفراد الجيش الوطني الشعبي ولليوم الثاني على التوالي عمليات إخماد النيران التي كانت قد امتدت إلى أماكن أخرى على غرار منطقتي عجاجة ببلدية عين البيضاء و إفري ببلدية ورقلة، كما امتدت ألسنتها إلى سكنات المواطنين ومواقع تواجد رؤوس المواشي، استنادا للمتحدث.

يذكر أن حرائق النخيل كانت قد اندلعت مساء يوم الأربعاء بواحات النخيل بمنطقة الحدب ببلدية الرويسات قبل أن تمتد إلى واحات نخيل أخرى ببلديتي الرويسات وعين البيضاء، حيث ساعدت الرياح القوية التي تجتاح المنطقة في سرعة انتشار النيران.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية بورقلة فور اندلاع تلك الحرائق حوالي 200 عون إطفاء، وفق نفس المصدر.