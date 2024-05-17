إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى الصهاينة

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة، أن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني بالرسو في موانئها، وذلك بعدما رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأضاف ألباريس إن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيراً إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى الكيان الهمجي منذ السابع من أكتوبر، لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".

وقال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، أمس الخميس، إن إسبانيا رفضت السماح لسفينة تحمل أسلحة إلى الكيان بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.