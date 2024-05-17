جباليا مقبرة الصهاينة

قالت كتائب القسام إن مقاتليها تسللوا خلف خطوط الاحتلال الصهيوني، واستهدفوا ناقلة جند ومجموعة جنود صهاينة بمعسكر جباليا وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كما فجروا فتحة نفق.

كما أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من قطع خط إمداد الجيش الصهيوني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسط تواصل المعارك والقصف في المنطقة.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قنصت قناصا صهيونيا ثانيا في مبنى بشارع أبو العيش في مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إصابته بشكل مباشر.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالتعاون مع ألوية صلاح الدين سديروت برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.