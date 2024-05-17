نتنياهو يهاجم مصر

اتهم رئيس وزراء كيان الهمج النتن ياهو، مصر بأنها تحتجز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع كيانه المحتل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات، على حد وصفه.

وزعم النتن في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن كيانه الهمجي يدعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح.

وأضاف "نريد أن نراه مفتوحا، آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم" مع مصر، وقال إن المعبر كان سيفتح أمس لو كان الأمر بيد الصهاينة، زاعمًا أن المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح.

وأضاف آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن، مردفًا لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن، لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك.

وتأتي أحدث تصريحات الصهيوني النتن في سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين القاهرة والصهاينة بعد اجتياح جيش الهمج مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والسيطرة على معبر رفح مع مصر.