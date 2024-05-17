"سترام" تندد بالاعتداء على أحد أعوانها

تعرض عون مراقبة في ترمواي الجزائر العاصمة، أمس الخميس، إلى اعتداء جسدي بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه أثناء تأديته مهامه في مراقبة التذاكر.

ووفق بيان مؤسسة "سترام" ترامواي الجزائر العاصمة، فإن حادث الاعتداء وقع بين محطتي سيدي ادريس وبن زرقة ببلدية برج الكيفان، من قبل أحد المسافرين الذي كان في وضعية غير قانونية داخل عربة ترامواي.

وفي هذا الخصوص، أدانت إدارة الشركة، الاعتداء بأشد العبارات وتتأسف عما جرى، مشيرة إلى أن أعوان المراقبة يؤدون مهامهم، وأن هذه الأفعال لن تمر دون عواقب قانونية حيث ستتخذ الشركة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي.