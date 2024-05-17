مراسلة لـ "فيفا" بشأن مباراة الجزائر -غينيا

أعلنت الاتحادية الدولية لكرة القدم "فيفا" عن تغيير حكمين (الحكم الرئيسي والحكم الرابع) من طاقم التحكيم المعين لإدارة مباراة الجزائر – غينيا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة يوم 6 جوان المقبل في ملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة.

وفي مراسلة بعثت بها إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الجمعة، أعلنت الـ "فيفا" عن تغيير حكمين (الحكم الرئيسي والحكم الرابع) من طاقم التحكيم المعين لإدارة مباراة الجزائر – غينيا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة يوم 6 جوان المقبل في ملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة.

ووفق بيان لـ "فاف"، فإنه بعد التعديل، أصبح الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك ويسا حكمًا رئيسيًا للمباراة، بمساعدة إلفيس غاي نوبوي نغوغوي من الكاميرون وليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي. وسيكون الحكم الرابع الإثيوبي تيودوروس ميتيكو.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين جان-ديدييه ماسامبا مالونغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية كمراقب للمباراة.