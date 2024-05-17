غليزان: الدرك يحجز 03 كلغ من الكوكايين

أثناء قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار بإقليم بلدية وادي أرهيو في غليزان، لفتت انتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الارتباك والخوف. وبعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً باستعمال الثنائي السينوتقني، تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للسيارة على أكثر من 03 كلغ من المخدرات الصلبة من المحتمل أن تكون (كوكايين) و20 كلغ من الكيف المعالج وعلى إثرها تم توقيف المعني، واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق. وبعد استعمال الكاشف السريع للكوكايين "الكراك" وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي كانت النتيجة إيجابية؛ب عد التعمق في التحقيق، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة،ي متد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن،حيث تم توقيف 03 أشخاص، وحجز سيارتين سياحيتين، ومبلغ مالي من العملة الوطنية مقدربـ35 ألف دينار، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني، و5 هواتف نقالة، وقاطعي حديد. وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا.