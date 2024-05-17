تفادي السقوط .. الصراع الثنائي يتواصل

يتواصل الصراع عن بعد بين مولودية وهران ونجم بن عكنون من أجل تفادي السقوط إلى الرابطة الثانية.

وفي إطار الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى، أجريت، اليوم الجمعة، 7 مقابلات في نفس التوقيت (الخامسة مساء)، وتميزت بتحقيق مولودية وهران لفوز كبير على وفاق سطيف بنتيجة كبيرة استقرت عند 4-1 وهو نفس الأمر لنجم بن عكنون الذي تجاوز اتحاد بسكرة بهدفين مقابل هدف.

يبقى الفريقان يتقاسمان المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة مع مقابلة متأخرة لكل منهما ضد اتحاد الجزائر، حيث سيكون التنافس على أشده في بقية الجولات لمعرفة هوية ثاني النازلين، علما أن "الحمراوة" سيستقبلون النادي العاصمي خلال الجولة المقبلة في مقابلة حاسمة.

من جهتهما، حقق أولمبي الشلف ونجم مقرة فوزين مهمين على حساب اتحاد خنشلة واتحاد سوف على التوالي ما جعلها يبتعدان أكثر عن شبح السقوط، في المقابل افترق مولودية البيض وشبيبة القبائل على نتيجة التعادل هدف في كل شبكة، أما شبيبة الساورة فتجاوزت الضيف نادي بارادو بهدفين مقابل هدف.

وفي مقابلة التنافس على المركز الثاني المؤهل إلى رابطة الابطال الإفريقية الموسم المقبل، ضيع شباب قسنطينة فرصة اقتناص الوصافة بعدما اكتفى بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة أمام شباب بلوزداد بملعب حملاوي في قسنطينة.