مولودية الجزائر بطلا بعد 14 سنة

توج نادي مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، ببطولة الرابطة المحترفة الأولى قبل أربع جولات على نهاية الموسم، كاسرا احتكار شباب بلوزداد الذي توج باللقب في 4 مواسم متتالية.

وجاء تتويج زملاء بلايلي بعد الفوز على الغريم اتحاد الجزائر في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار الجولة الـ26، بنتيجة هدف مقابل صفر سجله متوسط الميدان الإيفواري زوقرانا في الدقيقة 23.

واستفاد أشبال المدرب بوميل من تعادل الملاحقين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة بنتيجة هدف في كل شبكة بملعب الشهيد حملاوي في مدينة الجسور المعلقة.

ورفعت المولودية رصيدها إلى النقطة الـ60 بفارق 14 نقطة عن الوصيف، شباب بلوزداد (46 نقطة)، و15 نقطة عن شباب قسنطينة، صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، والذي يمتلك مقابلة متأخرة أمام اتحاد الجزائر، حيث ضمن "الشناوة" لقب البطولة بغض النظر عن نتائج الجولات القادمة.

ويعتبر هذا اللقب الثامن في تاريخ أصحاب اللونين الأحمر والأخضر والأول منذ سنة 2010 حيث التحق أبناء باب الوادي بالجار في عدد التتويجات بالبطولة.

وبعد ضمان أولى ألقاب الموسم سيسعى زملاء المتألق زكريا نعيجي إلى إضافة لقب الكأس وتحقيق "دوبلي" تاريخي عندما يواجهون شباب بلوزداد في النهائي الذي لم يحدد تاريخه بعد.