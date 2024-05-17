"الفاف" تهنئ مولودية الجزائر

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) نادي مولودية الجزائر بعدما حسم لقب البطولة، اليوم الجمعة، إثر فوزه على اتحاد الجزائر في الداربي العاصمي.

وجاء في منشور لـ "الفاف" على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك": الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس 2023-2024".

ويعتبر هذا اللقب الثامن في تاريخ أبناء باب الوادي الذين التحقوا بالمركز الثالث في ترتيب أكثر الأندية تتويجا بالبطولة الجزائرية مناصفة مع اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، في المقابل تبقى شبيبة القبائل في الصدارة بـ14 لقب وشباب بلوزداد في الوصافة بـ10 ألقاب.