وهران: يتحدى السرطان بالمشاركة في "ترياتلون"

استطاع بداوي خالد الصحفي والروائي المصاب بداء السرطان إنهاء سباق الجائزة الكبرى الوطنية للترياتلون"، اليوم، بشاطئ الأندلسيات الذي يضم مسابقة في السباحة والدراجات والجري. تمكن بداوي من إنهاء المسابقة ضمن 280 مشاركا من مختلف الفئات، من تنظيم النادي الرياضي الهاوي " الباهية وهران" والفيدرالية الوطنية للترياتلون.

أهدى بوداوي فوزه على صفحته الخاصة للمصابين بالسرطان "بصفتي مصاب بالسرطان أهدي هذا الفوز لكل الذين يكافحون ضد السرطان و شاركت لأقول لهم بأنهم ليسوا لوحدهم في معركتهم".

للتذكير سبق الروائي خالد بداوي المشاركة في العديد من سباقات المسافات الطويلة و الماراطون بفرنسا والجزائر العاصمة وهران و سيدي بلعباس لمواجهة مرض السرطان، كما خاض مغامرة في الكتابة الروائية من خلال تأليف روايتين باللغة الفرنسية.