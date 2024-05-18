حزب العمال يرشح لوزير حنون للرئاسيات المقبلة

قرّر حزب العمال، اليوم السبت، ترشيح لويزة حنون للإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر 2024

وقالت لويزة حنون، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني، إنّ مشاركتها "شرف عظيم ولكن هو عبء جد ثقيل ومسؤولية كبرى بالنظر للرهانات المطروحة، هذه المشاركة تختلف عن سابقتها كون الانتخابات المقبلة تكتسي طابع غير عادي بالنظر للسياق العالمي والقاري والإقليمي الجد خطير".

وأضافت المتحدثة، أنّ "مشاركتنا ليست قرار حزبي فقط إنما هي وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل"، وقالت "ستكون لنا الجرأة للقطيعة مع كل السياسيات التراجعية مع المؤسسات البالية الناتجة عن نظام الحزب الواحد".

وكانت حنون صرَحت في أفريل الماضي، بمناسبة انعقاد دورة للجنة المركزية للحزب، أنّ أعضاءها "صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة". وذكرت لاحقا في تصريحات للصحافة، أن البلاد "مطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، وهذا لتفادي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية".

وتعد المرة الثالثة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و 2009 و 2014. وتعد المرأة الأولى في العالم العربي التي ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية.