"هناك مصانع ستنطلق في إنتاج أدوية السرطان قريبا"

دعا اليوم علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى الإسراع في استكمال الورشة الخاصة بوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج، مؤكدا في كلمة ألقاها بهذه الوحدة أن صيدال شهدت تحسنا ملحوظا في الصناعات الصيدلانية الوطنية.

وقال عون خلال الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية المدية أنه يجب الاستمرار في تغطية السوق الوطنية من الإنتاج المحلي الذي تخطى 70% وهو مؤشر إيجابي، كاشفا أن هناك مصانع ستنطلق في إنتاج أدوية السرطان وهو محل حرص السيد عيد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وفي الكلمة التي القاها بوحدة إنتاج المواد الأولية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الورشة التابعة لوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج، مضيفا أن مشروع تفعيل ورشة المواد الأولية الذي همش لسنوات سيشهد إنتاج أول دفعه تقدير لتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الدوائية، وسيسمح دخول الوحدة حيز الخدم من تقليل فاتورة الاستيراد وهو ما يعكس التزام وعزم الدولة على تطوير الصناعة الوطنية في جميع الميادين.

ولم يخف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني خلال إشرافه على اليوم على انطلاق اليوم العلمي حول الإنتاج الأولي ضمن مشروع فونيكس بيوتش في إطار إنتاج المواد الأولية ان الوزارة استنجدت باطارات متقاعدة بلغت32اطارا للاستفادة من خبرتهم لإعادة تأهيل الورشة ،مشيدا بالنقلة النوعية في إنتاج الأدوية واعادة احياء مشروع إنتاج المواد الاولية اين اكد على اهمية المشروع . المتدخلون في اليوم العلمي على الطفرة النوعية المسجلةفي بعث مشروع إنتاج المواد الاولية الى جانب مشروع استغلال التمور في إطار بعث تكنولوجيا التمور ذات النوعية المتوسطة لإنتاج الخمائر

كما تم على هامش هذه الزيارة توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال و الشركة القابضة Agrodiv.للمرافقة في إنتاج مواد التخمير لفائدة مصنع الحميرة بولاية وهران.

هذا وقد قام علي عون رفقة جهيد موس والي المدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب من البرلمان بزيارة معاينة ببلدية حربيل

وحدة إنتاج المضادات الحيوية التابعة لمجمع "صيدال"، والواقعة بالمنطقة الصناعية والمتخصصة في إنتاج المضادات الحيوية البينيسيلينية وغيرالبينيسيلينية تحت عدة أشكال جالونيسية (الحقن، الأقراص، المراهم والشراب)، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر ب : 50.820.000 وحدة في السنة ،ووقف على مدى تنفيذ تعليماته المسداة خلال اخر زيارة، مع الاشارة حسب ما ا طلع عليه الوزير فإن نشاط إنتاج المواد الأولية المخصصة لصناعة المضادات الحيوية بوحدة المدية متوقف منذ أكثر من 15 عاما ومن المقرر أن يبدأ استئناف النشاط في هذه الورشة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 طنا سنويا، خلال شهر من الان، ويعد مشروع إحياء هذا المصنع من بين الأولويات التي تسعى إلى تجسيدها الوزارة لتغطية السوق المحلي في المرحلة الأولى و الذهاب لتصدير الفائض كمرحلة ثانية.