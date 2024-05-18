تحديد تواريخ اجتماع المكتب الفدرالي والجمعية العامة لـ "الفاف"

يعقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم اجتماعه الشهري يوم الجمعة 24 ماي الجاري بمقر الاتحاد بدالي براهيم وهذا قبل 24 ساعة عن موعد انعقاد الجمعية العامة لـ "الفاف" التي سيحتضنها النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمخصصة لمناقشة والتصويت على الحصيلتين الأدبية والمالية للاتحاد الجزائري لكرة القدم لسنة 2023 على أن يستضيف نادي الجيش أعضاء الجمعية العامة الذين يقطنون خارج العاصمة للإقامة ليلة الجمعة إلى السبت.

ويأتي انعقاد اجتماع المكتب الفدرالي والجمعية العامة لـ"الفاف" في ظروف استئنافية تعرفها الهيئة الكروية الجزائرية فرضتها عدد من القضايا الراهنة والتحديات المحلية والقارية منها قضية "الفاف" واتحاد العاصمة مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الموجودة على مستوى لجنة التحكيم الدولي "التاس" وأيضا لجنة الانضباط على مستوى "الكاف" (الجامعة المغربية تضغط على لجنة الانضباط للكاف لأجل اصدار عقوبات بحق اتحاد العاصمة) إضافة إلى مشاكل العنف و التحكيم والنزاهة (عدد من القضايا في مختلف الأقسام التي لم يتم الفصل فيها) وصولا للتأخر والتماطل الكبير الذي يعرفه ملف تكييف القانون الأساسي لـ"الفاف" مع المراسيم التنفيذية المختلفة (لمرسوم التنفيذي رقم 309/22 و310/22 ) وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 60- 21 والخاص بمنع الجمع ما بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية وقبل كل هذا عدم مطابقة القانون الأساسي لـ"الفاف" دائما مع القانون الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو الملف الذي يراوح مكانه رغم تعاقب 4 رؤساء على مبنى دالي براهيم.