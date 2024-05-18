دعوة الأرندي إلى "مرشح إجماع" للرئاسيات

دعا التجمع الوطني الديمقراطي الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني، إلى "توسيع التشاور للالتفاف حول مرشح إجماع للانتخابات الرئاسية" المقررة في الـ 07 سبتمبر المقبل.

وذكر الارندي في بيان، أصدره اليوم السبت، مكتبه الوطني بمناسبة اجتماعه، أن دعوته تخص "التشكيلات السياسية الفاعلة الممثلة للأغلبية الرئاسية". مشيرا إلى أن من مواصفات "مرشح الاجماع"، هو أن "يضمن مواصلة الإصلاحات المنتهجة في السنوات الأخيرة وبلوغ أهدافها المسطّرة".

وورد في البيان أن الحزب "حريص على مواصلة جهوده لتجنيد وتعبئة قواعده النضالية، للمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية من خلال تحسيس الهيئة الناخبة بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، واختيار مرشحها بكل ديمقراطية وشفافية". ووفق ذات البيان، "يعتبر المحيط القانوني الملائم حاليا، ثمرة مكتسبات الإصلاحات". وبأنه "ضامن لنزاهة العملية الانتخابية والتنافس الانتخابي الشريف".