الأفافاس يهاجم" الماك" ويدعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على أمانة الشهداء

وجه السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش اليوم السبت خلال تجمع شعبي نشطه بتيزي وزو، انتقادات لاذعة لحركة الماك الانفصالية، مطالبا خلال التجمع الذي نظمه بالمسرح الجهوي كاتب بضرورة التمسك بوحدة الوطن و الحفاظ على أمانة الشهداء الذين ضحوا بالنفس و النفيس، لتحيا الجزائر حرة موحدة .

و في سياق آخر دعا سكان المنطقة إلى قطع الطريق أمام دعاة الانفصال و كل المتطرفين السياسيين الذين لا يخدمون إلا مصالحهم الشخصية.

و في نفس السياق دعا يوسف أوشيش إلى "ضرورة التمسك بوحدة الوطن و الحفاظ على مبادئ نوفمبر و مؤتمر الصومام و التي يرتكز عليها حزب الأفافاس لتبقى الجزائر واقفة . و كما أضاف أن دعاة الانفصاليين لا مكان لهم في منطقتنا في منطقة القبائل الأحرار داعيا إلى العمل جاهدا والوقوف ضد المتطرفين و أصحاب المصالح الخاصة الذين وصفهم بـ "الحركى الجدد".