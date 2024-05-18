المديرية العامة للاتصال بالرئاسة تعزي..

تقدمت المديرية العامة للاتصال، برئاسة الجمهورية، بتعازيها إلى عائلة الصحفي السابق، بالمحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري، بورڨلة، محمد بوسيحة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وجاء في بيان الرئاسة، "تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي السابق، بالمحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري، بورڨلة، محمد بوسيحة، إلى جوار ربه".

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون