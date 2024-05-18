بلمهدي يعلن استحداث رتب جديدة لحاملي الدكتوراه

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من بومرداس عن استحداث رتب جديدة مؤخرا على غرار رتبة إمام ممتاز لفائدة الحاملين لشهادة الدكتوراه .

وأكد الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من منشآت قطاعه بالولاية، أنه صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث رتب جديدة على غرار رتبة إمام ممتاز موجهة لفائدة الحاملين لشهادة الدكتوراه بغرض تثمين قدرات المتحصلين على مختلف الشهادات الجامعية الجزائرية.

وكشف الوزير في هذا الصدد عن وجود منتسبين لبعض الرتب ضمن هياكل ومصالح القطاع مثل معلم القرآن ورتب أخرى منخفضة قليلا تمكن أصحابها من الترقية لرتب عليا بعد حصولهم على الشهادات الجامعية العليا.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تخصيص 1400 وحدة سكنية في مختلف الصيغ لفائدة مستخدمي القطاع عبر الوطن مضيفا أنه تم الشروع في استلام هذه السكنات وتوزيعها تدريجيا على أصحابها.

وأشرف الوزير على تكريم 70 طالبة من المدرسة القرآنية مالك بن أنس ببلدية حمادي.

من جهة أخرى، أعجب الوزير بالمساجد الجميلة الشكل والهندسة والمدارس القرآنية الموجودة بولاية بومرداس.