النقل البحري: تغيير في موعد هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الإثنين، أنه تم تعديل برنامج عدة رحلات وذلك لدواعي خاصة بالاستغلال .

وحسب بيان المؤسسة فقد تم تغييير موعد كل من : رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 12 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة مرسيليا_ بجاية ليوم 11 جوان .

رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 13 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة بجاية _ مرسيليا يوم 12 جوان رحلة مرسيليا _ وهران يوم 25 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن

رحلة مرسيليا _ وهران 21 جوان رحلة مرسيليا _ وهران 25 جوان على الساعة 12.00 عوضا عن رحلة سات_ وهران 25 جوان .

رحلة وهران _ مرسيليا يوم 28 جوان على الساعة 11:00 عوضا عن رحلة وهران _ مرسيليا يوم 30 جوان. رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 29 جوان على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة جينوفا _ سكيكدة يوم 27 جوان.

رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 30 جوان على الساعة 11:00 عوضا عن رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 28 جوان .