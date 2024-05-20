أول اتهام لأمريكا بالتسبب في وفاة رئيسي

حمل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق، الولايات المتحدة مسؤولية مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

وأكد جواد ظريف، أن أمريكا هي المسؤولة عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، وذلك بسبب فرض عقوبات على الطيران في طهران ومنع إدخال قطع تحديث الطائرات، متبعاً: في هذا الوضع الحساس، كما هو الحال دائما، سيتغلب شعبنا على المواقف الصعبة بالتضامن والتكاتف.

وجاء اتهام ظريف لكون الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران، يمنعها من استيراد الطائرات، وقطع الغيار والصيانة للطائرات، ومن بينها المروحية أمريكية الصنع التي كان يستقلها رئيسي، وهي من طراز بيل-212.

وفي عام 2021 أصدرت هيئة النقل الكندية تحذيرا بشأن هذا الطراز من الطائرات، وأوقفت العمل بها في البلاد لحين فحص مسامير ربط شفرات المروحية التي قالت إنها تعاني من خلل ويجب استبدالها والتأكد من عملها بشكل سليم.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن انتشاله جثامين ضحايا تحطم المروحية بما فيها جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي.