عرقاب في الكونغو برازافيل ومباحثات ولقاءات منتظرة

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 ماي 2024، في زيارة عمل إلى عاصمة جمهورية الكونغو "برازافيل"، مرفوقا بكل من السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وإطارات من القطاع.

وتأتي هذه الزيارة، بدعوة من وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، برونو جان ريتشارد إيتوا، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.

كما تندرج أيضا في إطار تنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات الكونغولي إلى الجزائر في شهر ماي 2022، والتي تمخض عنها التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات، بالإضافة إلى قيام وفد وزاري كونغولي بزيارات فنية لمنشآت الغاز في أرزيو، وإلى مركز البحث والتطوير (CRD) وإلى المعهد الجزائري للبترول (IAP)،

كما عُقدت اجتماعات على مستوى مجمع سوناطراك والهيئات التنظيمية لقطاع المحروقات على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) وسلطة ضبط المحروقات (ARH).

ومن المنتظر خلال زيارته أن يجري الوزير، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين في جمهورية الكونغو، على غرار وزير المحروقات، ووزير الطاقة والموارد المائية.