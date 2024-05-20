التكلفة لن تعيق التكفل بأصحاب الأمراض النادرة

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، التزام الدولة بالتكفل بأصحاب الأمراض النادرة، بما يتوافق مع الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الفئة.

وقال الوزير سايحي، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول الأمراض النادرة، إن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد سابقا بالحرف الواحد التزام الدولة بهذه الفئة، مبرزا أنها تعتبر ذلك واجب يجب عليها تحمله" يقول الوزير.

وشدّد المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع الصحة، على أن الدولة ليس لديها أي مشكل من الجانب المالي للتكفل بأصحاب الأمراض النادرة مهما بلغ رقمه، وهو ما أكده رئيس الجمهورية.

وتابع الوزير، "هناك من 5 إلى 8 آلاف مرض نادر في العالم والمسألة كبيرة جدا تستوجب وضع استراتيجية محكمة للتكفل بالأمراض خاصة المتعلقة بالأطفال".

وأردف سايحي، إن "وزارة الصحة اعتمدت استراتيجية للتكفل بهذه الأمراض ترتكز على التشخيص المبكر لحديثي الولادة والمرافقة العلاجية للمصابين"، مشيرا إلى أن قطاعه يعمل على وضع ورقة طريق محكمة للتكفل بهذه الفئة.