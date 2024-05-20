الغابات تحارب عصابات الفلين بجيجل

كثفت مصالح محافظة الغابات بجيجل نشاطها في إطار محاربة عصابات الفلين عبر تراب الولاية، ما مكنها من اكتشاف العديد من عمليات الاستغلال غير الشرعي وحجز عشرات الأمتار المكعبة من هذه المادة.

وكشفت ذات المصالح بأن الشرطة الحراجية قامت خلال هذا الأسبوع بعمليات نوعية، حيث تمكن، أول أمس، الأحد أعوان أقاليم مقاطعة الميلية من اكتشاف كمية كبيرة من الفلين المستغل بطريقة غير شرعية بكل من غابة لعشايش ببلدية سيدي معروف، وغابة دي السد ببلدية السطارة، موازاة مع العثور على 25 كيس من قطع الفلين مخبأة بغابة أولاد دباب ببلدية الميلية.

وقبلها تم حجز كميات من الفلين الإنتاجي وجدت مستغلة حديثا، على مستوى كل من غابة بني محبوب، بني فرقان والبحري بنفس البلدية، إضافة إلى أكوام أخرى بغابة بني خطاب ببلدية أولاد يحي، وتيغرمان ببلدية السطارة.

وأضافت مصالح المحافظة بأنه تم بالموازاة مع عمليات الحجز هذه، فتح تحقيقات للتوصل إلى هوية أفراد العصابات التي تقف وراء الاستغلال غير الشرعي لهذه الثروة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.