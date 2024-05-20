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مال و أعمال

الجناح الجزائري في منتدى الماء يستقطب الوفود العالمية

20 ماي 2024 ()

38serv

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استقطبت الغرفة الفنية ثلاثية الأبعاد التي نصبتها الجزائر في المنتدى العالمي العاشر للماء، الوفود من كل الجنسيات للاطلاع على عرض يحمل رسائل هامة.

وحسبما وقفت عليه "الخبر"، فإن جناح الجزائر في المنتدى كان الوحيد الذي قدم هذه التقنية التي جلبت اهتمام عديد الوفود، ومنها اليابان والتي أشادت كلها بالجناح الجزائري وتميزه.

كما عرف الجناح زيارات نوعية من طرف شخصيات سياسية وتقنيين، من بينهم وزير البيئة والمياه السعودي بن عبد المحين الفضل، ووزير المياه الفلسطيني، مازن غنيم، والسفير السوري في إندونيسيا عبد المنعم عنان وغيرهم. 

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