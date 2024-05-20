العاصمة: حجز كمية معتبرة من المهلوسات

حجزت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة، أزيد من 25 ألف قرص من المؤثرات العقلية، وتم توقيف شخص مسبوق قضائيا عن قضية التهريب الدولي للمخدرات

وأوضح بيان لذات المصالح، أن فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، أوقفت خلال الأسبوع المنصرم، شخصا مسبوقا قضائيا يبلغ من العمر 39 سنة ومحل أمر بالقبض عن قضية التهريب الدولي للمخدرات.

وتعود حيثيات القضية، إثر استغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتفتيش مسكن المعني، تم حجز 25502 قرص مؤثر عقلي، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 245 مليون 700 ألف سنتيم، ومبلغ بالعملة الأجنبية يقدر ب 50 أورو من عائدات الترويج.

كما تم حجز مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم، ورخصة سياقة مزورة. هذا وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الحيازة، النقل، التخزين، والترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، والتزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية (رخصة سياقة)، وتبييض الأموال من عائدات إجرامية، وفقا للبيان ذاته.