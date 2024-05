Mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de Netanyahu et Gallant

Accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant.

La CPI a déclaré dans un communiqué : « Sur la base des preuves recueillies et examinées par nos services, nous avons des raisons de croire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant portent une responsabilité pénale dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis sur les territoires palestiniens la bande de Gaza depuis au moins le 8 octobre ».

Le procureur de la CPI a justifié la décision en affirmant que Netanyahu et Gallant étaient complices des ordres concernant Gaza et avaient causé des souffrances et la famine aux civils.

« Netanyahu et Gallant ont privé systématiquement les civils de Gaza des besoins essentiels pour leur survie, et ils portent la responsabilité des crimes contre l'humanité perpétrés à Gaza », a ajouté le procureur.

Cependant, la CPI a, également, émis des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas, notamment Ismaïl Haniyeh, Mohammed Deif et Yahya Sinwar.