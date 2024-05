La CNAS signe un accord de partenariat avec un groupe hospitalier italien

La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale des Travailleurs Salariés (CNAS) a signé, ce lundi, un accord de partenariat avec le groupe hospitalier italien San Donato, visant à améliorer la prise en charge médicale des patients algériens à l'étranger.

Lors de sa supervision de la cérémonie de signature de l'accord, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Fayçal Bentaleb, a expliqué que cet accord s'inscrit dans le cadre de la diversification des sites d'accueil et de l'amélioration de la qualité des soins des patients algériens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

L'objectif de l'accord est de concrétiser les engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens en trouvant de nouvelles formes de coopération pour le traitement des cas médicaux graves.

Ces cas incluent la greffe de foie et de moelle osseuse chez les enfants de moins de 3 ans, ainsi que cinq autres types de cas médicaux spécifiques.