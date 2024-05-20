طواف الجزائر: حمزة ياسين يفوز بالمرحلة التاسعة

فاز الدراج الجزائري، حمزة ياسين، بالمرحلة التاسعة (سكيكدة-عنابة) لطواف الجزائر2024، بينما حافظ الإريتيري ميرون تيسهوم هاغوس، على القميص الأصفر، اليوم الاثنين، في سباق شهد سقوطا جماعيا لحوالي 30 دراجا من أصل 66 قبل استئنافه في الأخير.

وأنهى حمزة ياسين من فريق مدار برو تيم السباق في المركز الأول بتوقيت 1 سا 42 د 31 ثا، متفوقا على الكندي دافيد دروين (فريق أروو سايكلينغ الأمريكي)، بنفس التوقيت، بينما حل الألماني مارسال باسغش (فريق ذو اومبراس وورلد)، بالتوقيت ذاته.

وتعرض حوالي 30 دراجا من أصل 66 يمثلون 16 فريقا كانوا عند خط الانطلاق لسقوط جماعي على مستوى بلدية عزابة (سكيكدة)، بسبب لزوجة الطريق المبلل إثر تساقط الأمطار منذ انطلاق السباق في حدود الساعة 11:00 من وسط مدينة سكيكدة.

ولهذا توقف السباق اضطراريا في حدود 52 كلم من مسافة المرحلة الممتدة لـ126.5كلم، لأزيد من 45 دقيقة، أين تم إسعاف الدراجين الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، في مكان الحادث، قبل استئناف السباق في مخرج بلدية برحال (عنابة) قبل حوالي 25 كلم عن خط الوصول بوسط مدينة عنابة.

وتوضيحا لقرار استئناف السباق بعد توقفه الاضطراري، أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري، أنه "سيكون هناك فائز بالمرحلة، لكن سيستفيد كل الدراجين من نفس التوقيت، وبالتالي "لن يحصل أي تغيير في الترتيب العام وحامل القميص الأصفر".

وعلى ضوء ذلك، حافظ ميرون تيسهوم هاغوس (منتخب إريتيريا) على القميص الأصفر وريادة الترتيب العام، متقدما على الجزائري نسيم سعيدي والهولندي لارس كوادفيلياك، تواليا.

وتختتم قافلة طواف الجزائر للدراجات مسيرتها في هذه النسخة الـ24، بإجراء المرحلة العاشرة والأخيرة، يوم غد الثلاثاء، على مسار عنابة-قالمة-عنابة، على مسافة148.5 كلم.

وينظم طواف الجزائر الدولي، المسجل ضمن رزنامة دورة إفريقيا للاتحاد الدولي للدراجات، وفق القوانين المعمول بها من قبل الاتحاديتين الجزائرية والدولية، كما يجري تحت إشراف رئيس لجنة التحكيم، البلجيكي لودو سمايرس، من الاتحاد الدولي للعبة ومفتش مكافحة المنشطات.