بن ناصر مهتم بالبطولة السعودية!

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، أن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لا يمانع الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وحسب ما نقلت صحيفة "لاغازيت ديلو سبورت"، يخطط بن ناصر للانضمام إلى الدوري السعودي في المرحلة الثانية من مسيرته، عندما ينتهي عقده مع ميلان في عام 2027.

وحسب الصحيفة الرياضية الشهيرة فإن قدوم عرض مناسب من أكبر دولة خليجية يمكن أن يسرع رحيل صاحب الـ26 عاما عن "الروسونيري".

وكان الموسم الحالي صعبا للدولي الجزائري الذي ضيع النصف الأول بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها شهر ماي 2023، كما أن العودة للميادين لم تكن بتلك السهولة وقدم مستوى متوسط في النصف الثاني، قبل أن يستعيد نوعا من مستواه مؤخرا ما جعله يسجل هدفين ضد كالياري وتورينو في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي.