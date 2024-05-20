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العالم

"بيان الجنائية الدولية يساوي الضحية بالجلاد"

20 ماي 2024 ()

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علقت حركة حماس على بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنّ مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، متأخرة 7 أشهر.

وطالبت حماس في بيان لها، المدعي العام، بإصدار أوامر توقيف واعتقال "بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده".

واستنكرت الحركة بشدة محاولات المدعي العام "مساواة الضحية بالجلاد"، عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة، مطالبةً بإلغاء كل مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة المقاومة الفلسطينية لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد حثّ، يوم الاثنين، على إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة في حركة حماس.

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