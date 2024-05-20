مجلس الأمن .. دقيقة صمت بطلب من الجزائر، روسيا والصين

وقف أعضاء مجلس الأمن، اليوم الإثنين، دقيقة صمت ترحما على أرواح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا على إثر حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلهم، وذلك بطلب من الجزائر، روسيا والصين.

وكانت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية, مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين، تحطمت أمس الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب البلاد.

وعلى إثر هذا الحادث، أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام لمدة خمسة أيام.